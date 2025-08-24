Ambientato quasi interamente all’interno di un tecnologico Suv, stasera su Rai 4 “4×4”, l’originale trap-movie dell’argentino Mariano Cohn: la trama

Il claustrofobico thriller “4×4”, diretto dall’argentino Mariano Cohn, è la proposta di Rai 4 per domenica 24 agosto alle 21.20. Un ladruncolo, che si aggira per le vie di un quartiere residenziale di Buenos Aires con l’intenzione di guadagnarsi dei soldi in modo facile, decide di scassinare un Suv. Ma una volta all’interno dell’automobile, l’uomo si rende conto che, se è stato tanto semplice entrare, sarà molto difficile uscirne… anzi, impossibile.

Già regista della pluripremiata commedia grottesca “Il cittadino illustre”, Mariano Cohn, insieme all’inseparabile sceneggiatore Gaston Duprat, realizza un trap-movie che sa tenere lo spettatore incollato allo schermo. “4×4” è ambientato quasi tutto nei pochi metri di un tecnologico Suv, con un solo attore in scena alle prese con prove di sopravvivenza che hanno l’aspetto di una vera e propria tortura fisica e psicologica. Ispirato a una storia realmente accaduta in Brasile, il film, grazie al grande successo di pubblico, ha creato una discussione mediatica sul tema della sicurezza nelle strade di Buenos Aires. In questi giorni nei cinema è arrivato il remake americano, “Locked-In trappola”, prodotto da Sam Raimi e interpretato da Bill Skarsgård e Anthony Hopkins.