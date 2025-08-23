“Vendicherò mia madre” in prima Tv stasera su Rai 2: la trama del film

“Vendicherò mia madre” tra fitness e brivido in prima visione assoluta stasera su Rai 2 per il ciclo “Nel segno del giallo”: la trama del film

Thriller al femminile in prima visione assoluta su Rai 2: sabato 23 agosto, per il ciclo “Nel segno del giallo”, alle 21.05 va in onda “Vendicherò mia madre”. Audrey insegna ginnastica post partum a un gruppo di madri che frequentano un parco pubblico coi loro neonati. La sua assistente Brooklyn ha però qualcosa da nascondere per cui è vittima di una spinta vendicativa e pericolosa nei confronti delle clienti. Così Audrey è costretta ad affrontare una situazione al limite della follia. Trama originale e inquietante, per un film in cui non mancano tensione e colpi di scena. Regia di Doug Campbell, con Sami Nye, Taylor Joree Scorse, Jason Tobias, Janet Carter.