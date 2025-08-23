Tappa ad Augusta per “Linea Blu – Porti d’Italia” oggi su Rai 1

“Linea Blu – Porti d’Italia”, il programma realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, sabato 23 agosto alle 14.00 su Rai 1, andrà alla scoperta del porto di Augusta

“Linea Blu – Porti d’Italia”, il programma realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, sabato 23 agosto alle 14.00 su Rai 1, andrà alla scoperta del porto di Augusta, un crocevia di storia, commercio e natura nel cuore del Mediterraneo. La puntata si apre con Donatella Bianchi nel cuore del porto, tra Forte Garcia e Forte Vittoria, per raccontare l’affascinante storia di questo antico scalo marittimo. A seguire, Fabio Gallo sarà in mare con la Lega Navale Italiana per esplorare il tema della “legalità in mare”. Il viaggio prosegue a Siracusa, dove Patrizia Maiorca, figlia del celebre Enzo, andrà alla scoperta di Ortigia e del Museo “Casa del Mito”, con una sala dedicata proprio a suo padre, del quale si ripercorreranno le gesta sportive insieme ad un vero e proprio uomo del mare di Augusta, Iano, navigando lungo la costa che da Augusta arriva fino a Brucoli, svelando l’importanza strategica che questo borgo ha rivestito per secoli nel mondo del commercio.

La puntata si immergerà poi nel presente del porto, con un focus sul commercio e l’innovazione: Fabio Gallo seguirà una giovane terminalista e la sua squadra, esplorando il nuovo pontile porta container, simbolo della continua evoluzione del porto, mentre Donatella Bianchi si dedicherà al mondo dei subacquei OTS, che si occupano di lavori essenziali come il carenaggio e le saldature per garantire la funzionalità di navi e infrastrutture portuali. Una figura femminile d’eccezione, Teresa, una delle due uniche donne pilota navi in Italia, salirà a bordo di una nave per mostrare le complesse manovre di ingresso e ormeggio. Non mancherà un’esplorazione del mondo sottomarino con Roberto Rinaldi, che documenterà la sensazionale scoperta di due subacquei siracusano, con immagini spettacolari su un rarissimo corallo profondo.

Fabio sarà all’ingresso del porto di Augusta, a bordo di un’imbarcazione, con la suggestiva Torre Avalos sullo sfondo. Qui, uno storico racconterà l’evoluzione del porto, dai commerci alla Regia Marina, fino al recente spostamento del terminal container da Catania. Le saline e l’hangar saranno valorizzati attraverso immagini suggestive, sottolineando la loro importanza storica e naturale.

L’impegno per la tutela del mare sarà al centro dell’incontro di Donatella Bianchi con Carmelo Isgrò a bordo della sua barca a vela, la Cassiopea, per ascoltare il racconto del suo viaggio intorno alla Sicilia. Saranno anche mostrate le operazioni di bunkeraggio con la nave cisterna Punta Rossa. Infine, si parlerà del progetto innovativo Limenet, attivo all’interno del porto commerciale di Augusta, che si occupa dello stoccaggio della CO2 e della salvaguardia del mare.

Un momento sarà dedicato anche al barcaiolo, una figura centrale che si occupa di rifornire le navi in rada, un servizio vitale per il funzionamento del porto. La puntata si concluderà nella splendida baia di Brucoli con uno chef tenore, che racconterà la sua Sicilia attraverso il cibo e la musica.