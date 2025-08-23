Su Rai Movie “Diabolik – Chi sei?”, le origini del criminale dai mille volti: la trama

Terzo capitolo della trilogia cinematografica dei Manetti Bros dedicata al famoso criminale dei fumetti: su Rai Movie, sabato 23 agosto alle 21.10 va in onda “Diabolik – Chi sei?”

Terzo capitolo della trilogia cinematografica dei Manetti Bros dedicata al famoso criminale dei fumetti: su Rai Movie, sabato 23 agosto alle 21.10 va in onda “Diabolik – Chi sei?”. La città di Clerville è sempre sotto scacco: Diabolik e la sua compagna Eva Kant continuano a sfuggire alla caccia serrata dell’ispettore Ginko. La coppia decide di sfidare una banda di malviventi che ha soffiato loro un colpo importante, ma qualcosa va storto e il criminale si ritrova intrappolato proprio col suo eterno rivale.

A quel punto deciderà di raccontare a Ginko la propria storia e le proprie origini. Da un fumetto di culto, cast importante e l’inconfondibile stile visivo dei Manetti Bros: Mastandrea sempre in forma e autoironico, mentre Gianniotti consolida il proprio ruolo nei panni dell’antieroe per eccellenza del comic italiano. Nel cast anche Miriam Leone e Monica Bellucci.