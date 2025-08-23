Stasera su Rai 4 “Drug War” per amanti del noir asiatico: la trama del film

Sabato 23 agosto alle 21.20, Rai 4 ha in programma in prima visione un raffinato action-thriller poliziesco firmato da uno dei maestri del cinema di Hong Kong contemporaneo: “Drug War” diretto da Johnnie To

Sabato 23 agosto alle 21.20, Rai 4 ha in programma in prima visione un raffinato action-thriller poliziesco firmato da uno dei maestri del cinema di Hong Kong contemporaneo: “Drug War” diretto da Johnnie To, regista di culto per gli amanti del noir asiatico. Il film racconta l’operazione della polizia cinese per smantellare un vasto cartello della droga, innescata dalla cattura di un potente narcotrafficante, che accetta di collaborare pur di evitare la pena di morte. Inizia così un teso gioco di inganni, pedinamenti e trattative sottotraccia, dove le linee tra bene e male si fanno sempre più sottili.

Girato con uno stile asciutto ed essenziale, “Drug War” si distingue per il suo ritmo serrato, la cura nelle scene d’azione e una tensione narrativa costante che esplode in un finale brutale e spiazzante. Il protagonista, interpretato da Louis Koo, è affiancato da Sun Honglei, volto noto del cinema cinese, in un duello psicologico tra poliziotto e informatore che riecheggia i classici del polar francese e il miglior cinema crime di Michael Mann.