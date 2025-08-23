L’oroscopo di oggi, sabato 23 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 23 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Liberi o in coppia, la concentrazione della Luna, di Venere e Giove in Cancro ci invita ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto ad affetti e famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna. È un’opportunità per scendere dalla giostra e fermarci a pensare.
Toro
Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo capire e supportare. Riflettiamo e scegliamo l’ambito che ci sembra prioritario, per un’azione prudente ma netta favorita dalla Luna
Gemelli
Arriva un segno convincente da parte di un compagno di vita finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace.
Cancro
Un pizzico di buona sorte ci mette al riparo dagli imprevisti e ci regala qualche entrata a sorpresa. Gli amici riescono a dimostrarci quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la mossa migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha alcun senso.
Leone
Come ottenere l’interesse di qualcuno che sembra indifferente al nostro fascino, ma non lo è? Alla domanda risponde Marte: seduzione e passionalità. Una presenza più attiva e premurosa nella vita di coppia evita gran parte dei contrasti e molti malumori.
Vergine
Il cielo non si limita a darci una mano nelle faccende familiari, facendo filare tutto liscio, ma ci fa dono anche di un bel sorriso smagliante. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Almeno per oggi, nessun limite nelle spese.
Bilancia
Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni. Possibilmente con la massima sincerità.
Scorpione
Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele. Coroniamo la giornata con un romantico invito a cena.
Sagittario
Abbiamo gli strumenti giusti, per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. Sta a noi la scelta, se favorire o ostacolare un cambiamento d’amore, decisione impegnativa ma necessaria.
Capricorno
Possiamo intervenire con successo in una situazione sentimentale che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Con un po’ di tolleranza, riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco.
Acquario
Ci vengono offerte delle possibilità, per dare libero corso alla creatività e all’intuito. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi.
Pesci
Aspetti fortunati sostengono la Luna in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi impresa desiderata. Privilegiato il cuore che garantisce evoluzioni. Venere e Giove ci rendono espansivi. Canalizziamo entusiasmo e fantasia nell’espressione artistica.