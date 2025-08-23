“Mute” è il terzo singolo estratto dal nuovo album degli Ihlo

In vista dell’uscita di Legacy, l’attesissimo e imminente loro nuovo album, il trio inglese di prog contemporaneo Ihlo ha pubblicato il nuovo singolo “Mute”

In vista dell’uscita di Legacy, l’attesissimo e imminente loro nuovo album, il trio inglese di prog contemporaneo Ihlo ha pubblicato il nuovo singolo “Mute”, terzo estratto che anticipa l’uscita dell’album atteso per il 29 agosto per Kscope. “Mute” è accompagnato dal nuovo video prodotto da Andy Robison.

Riguardo al nuovo singolo la band dichiara: “Mute è una canzone che ha preso forma poco dopo il completamento di Replica. Gli elementi fondamentali della canzone sono stati definiti abbastanza rapidamente, ma capire quale direzione avrebbe preso dopo i primi due minuti è stato qualcosa che ci ha tenuti a lungo con il fiato sospeso! Attingere dalle influenze sia dall’ambient elettronica dei Boards Of Canada che della vaporwave dei leggendari 2814, è stata la spezia segreta di cui avevamo bisogno non solo per elevare il brano, ma anche per spingerci ad approfondire un lato diverso del nostro sound. A prima vista, qualcuno potrebbe considerarla una classica ballata, ma noi pensiamo che nasconda un lato molto più profondo degli Ihlo, un carattere che emerge in tutto l’album e in futuro vorremmo esplorare maggiormente “.