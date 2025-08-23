“Mute” è il terzo singolo estratto dal nuovo album degli Ihlo


In vista dell’uscita di Legacy, l’attesissimo e imminente loro nuovo album, il trio inglese di prog contemporaneo Ihlo ha pubblicato il nuovo singolo “Mute”

ihlo

In vista dell’uscita di Legacy, l’attesissimo e imminente loro nuovo album, il trio inglese di prog contemporaneo Ihlo ha pubblicato il nuovo singolo “Mute”, terzo estratto che anticipa l’uscita dell’album atteso per il 29 agosto per Kscope“Mute” è accompagnato dal nuovo video prodotto da Andy Robison.

Riguardo al nuovo singolo la band dichiara: “Mute è una canzone che ha preso forma poco dopo il completamento di Replica. Gli elementi fondamentali della canzone sono stati definiti abbastanza rapidamente, ma capire quale direzione avrebbe preso dopo i primi due minuti è stato qualcosa che ci ha tenuti a lungo con il fiato sospeso! Attingere dalle influenze sia dall’ambient elettronica dei Boards Of Canada che della vaporwave dei leggendari 2814, è stata la spezia segreta di cui avevamo bisogno non solo per elevare il brano, ma anche per spingerci ad approfondire un lato diverso del nostro sound. A prima vista, qualcuno potrebbe considerarla una classica ballata, ma noi pensiamo che nasconda un lato molto più profondo degli Ihlo, un carattere che emerge in tutto l’album e in futuro vorremmo esplorare maggiormente “.