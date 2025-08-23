L’attore Tiziano Mariani: dal coma alla rinascita

Dopo un grave incidente in motorino avvenuto lo scorso ottobre, Tiziano Mariani torna a raccontarsi in una toccante intervista rilasciata a Giuseppe Sciarra per Pressenza

Tiziano Mariani, interprete di film come “Multiplex” e “In nomine Satan”, è un attore di spicco nel cinema indipendente italiano, noto anche per la sua partecipazione a numerosi spot pubblicitari. Con il suo fascino e la sua bellezza, Mariani si è affermato come un vero sex symbol, capace di bucare lo schermo e catturare l’attenzione del pubblico.

L’incidente, causato dalle condizioni critiche dell’asfalto, ha segnato una svolta drammatica nella vita di Mariani. “Sono stato trovato a terra, svenuto in una pozza di sangue. Il casco mi ha salvato la vita,” racconta. Da quel momento, ha avuto inizio una lunga battaglia fisica e mentale, culminando in un ritorno alla vita che l’attore definisce “un autentico miracolo”.

Il percorso post-coma è stato segnato da momenti di smarrimento, dolore e trasformazione. “Avevo idee strane, pensieri sconnessi… ma sentivo dentro una forza, come se mio padre mi stesse guidando. È grazie a lui che non ho mollato,” confessa Mariani. La sofferenza ha lasciato spazio a una nuova consapevolezza, trasformandolo in un uomo più maturo e capace di apprezzare la vita nella sua fragilità e bellezza.

“Prima ero superficiale, ora sento di essere diventato davvero un uomo,” afferma, descrivendo come questa esperienza lo abbia portato a un cambiamento radicale nel modo di vivere le relazioni e i propri obiettivi.

Il legame con il cinema, da sempre parte essenziale della sua identità, è oggi più vivo che mai. “Voglio tornare sul set, raccontare l’animo umano con occhi nuovi. Il dolore mi ha arricchito,” dichiara con determinazione.

Tra spiritualità riscoperta, meditazione e rinnovato amore per sé stesso e per gli altri, Tiziano Mariani guarda al futuro con rinnovata fiducia: “Per la prima volta dopo tanto tempo, guardo avanti con il sorriso.”

La sua testimonianza rappresenta un invito a non arrendersi, un messaggio potente di resilienza e rinascita che parla al cuore di tutti.