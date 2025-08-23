Isole Pontine protagoniste a “Mediterranea – Dalla terra al mare” oggi su Rai 1

Terzo appuntamento con “Mediterranea”, il programma che esplora le meraviglie del nostro mare, in onda sabato 23 agosto su Rai 1 alle 17.10

Durante il viaggio, Lorenzo Zichichi insegna i segreti della vela e i nodi fondamentali. Mentre Matteo Miceli, il velista dei record, racconta che in uno dei suoi giri del mondo in barca è partito senza cibo e senza acqua, in una traversata completamente autonoma anche dal punto di vista energetico.

Il primo approdo è Ventotene, la più piccola isola abitata delle Pontine, dove una guida esperta mostra il porto romano, uno dei pochissimi ancora in uso al mondo, e narra la storia e le leggende legate a quest’isola vulcanica, diventata riserva statale terrestre e area marina protetta, attirando turisti da tutto il mondo.

La puntata prosegue con l’inviata Daria Luppino che si dedica alla scoperta del Carcere di Santo Stefano – costruito con un occhio al teatro San Carlo di Napoli – e alla visita di un altro tipo di carcere, una gabbia dorata di nome Villa Giulia.

Infine, visita alle cisterne romane di Ventotene con l’esperta Silvana, che racconta la storia e gli utilizzi di queste antiche strutture: costruite durante l’epoca romana per raccogliere l’acqua piovana, sono state utilizzate nel corso dei secoli come nascondigli, carceri e stalle.

Una produzione firmata Ege Produzioni – A.Bi. Comunicazione. Scritto da Yuri Grandone. Regia di Amedeo Staiano