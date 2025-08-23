Il film “Mio figlio professore” stasera su Rai Storia: la trama

Il film di Renato Castellani “Mio figlio professore”, in onda sabato 23 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”: la trama

Rimasto vedovo alla nascita del figlio, Orazio desidera una cosa sola più di tutto: fare del ragazzo un professore che insegni nel liceo in cui lui è bidello. È il film di Renato Castellani “Mio figlio professore”, in onda sabato 23 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Aldo Fabrizi, Giorgio De Lullo, Le Sorelle Nava, Mario Pisu. E con Mario Soldati nel ruolo del professor Bardelli.