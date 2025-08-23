Dramma a Ragusa, il 15enne Andrea Passalacqua muore schiacciato da un trattore

A Ragusa il corpo del 15enne Andrea Passalacqua è stato trovato senza vita vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia

Un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalaqua, è morto travolto da un trattore nell’azienda agricola di famiglia, in una zona tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Inutile il disperato tentativo del 118 di salvare il 15enne, trasportato in elisoccorso. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il corpo del ragazzino senza vita è stato trovato vicino a una stalla nell’azienda agricola di cui è titolare il padre. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto. I carabinieri indagano per scoprire l’esatta dinamica dei fatti.

“La terribile notizia della morte di un ragazzo di 15 anni lascia sgomenta tutta la nostra comunità – dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì -. Alla sua famiglia e agli amici il cordoglio e la vicinanza mia e di tutti i ragusani”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)