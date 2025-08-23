Boxe, il ritiro di Imane Khelif diventa un caso

L’ex manager di Imane Khelif: “Lascia la boxe”. La pugile lo smentisce: “Non ho mai annunciato il mio ritiro. Notizia falsa”

La pugile algerina Imane Khelif smentisce la notizia circolata nelle ultime ore sul suo ritiro dalla boxe. A riferirlo era stato il suo ex manager, Nasser Yefsah.

“Innanzitutto vorrei precisare al pubblico che la notizia del mio ritiro dalla boxe non è vera, basata unicamente su dichiarazioni fatte da chi non mi rappresenta più in alcun modo, che credo abbia tradito la fiducia e tradito il paese con le sue affermazioni false e malevoli“, scrive la 26enne su Facebook un anno dopo l’oro vinto alle Olimpiadi di Parigi nella categoria 66kg femminili e le polemiche che ne sono seguite. Un vero e proprio caso dalla risonanza mondiale il suo: l’atleta ha dovuto affrontare le accuse sulla sua identità di genere e sulla sua presunta non idoneità a partecipare nella categoria femminile.

“Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe, ma sono ancora impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar, in preparazione dei prossimi eventi”, continua.

Imane insiste sulla questione: “Si diffondono voci del genere solo per sconvolgere e insultare la mia carriera atletica e professionale. Rimarrò sempre fedele allo sport della boxe e alla mia terra d’origine Algeria”. E promette: “Questa falsa notizia non mi scoraggerà dal continuare a difendere e onorare i colori del mio Paese nelle competizioni internazionali“. Infine, conclude: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e mi sostengono ancora, e confermo che il mio viaggio continua se Dio vuole“.

