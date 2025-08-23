“Azzurro – Storie di mare” su Rai 1 oggi è in Basilicata tra Maratea e Lago Sirino

Sabato 23 agosto alle 17.55 su Rai 1 “Azzurro – Storie di Mare”, si trasferirà in Basilicata partendo dal Lago Sirino di Nemoli

Alla scoperta di un territorio ricco di fascino naturale, spiritualità e tradizioni autentiche. Sabato 23 agosto alle 17.55 su Rai 1 “Azzurro – Storie di Mare”, si trasferirà in Basilicata. Beppe Convertini visiterà un territorio ricco di fascino naturale, spiritualità e tradizioni autentiche. Partirà dal Lago Sirino di Nemoli, suggestivo specchio d’acqua immerso in un paesaggio mozzafiato, incastonato tra montagne ricche di boschi. Lungo sentieri panoramici incontrerà pescatori locali che racconteranno la loro passione e il profondo legame con questo luogo incontaminato, un’oasi di pace per ritrovare una connessione con la natura.

A Nemoli vivrà l’atmosfera delle vivaci feste tradizionali, tra musica, colori e sapori genuini. Sarà l’occasione per ascoltare le storie custodite dagli abitanti, orgogliosi depositari della memoria e delle tradizioni della loro comunità.

Il viaggio proseguirà verso Maratea, autentica perla della costa tirrenica lucana, salendo fino all’imponente statua del Cristo Redentore. Da questa posizione si può ammirare l’incredibile vista sul Golfo di Policastro, sospeso tra cielo e mare. L’ultima tappa sarà il porticciolo turistico di Maratea, cuore pulsante della vita marinara locale. Qui, tra le barche colorate ormeggiate lungo i moli. Tra reti stese al sole e profumi intensi del mare, la quotidianità e l’identità autentica di questo suggestivo borgo. Un viaggio tra natura, spiritualità e cultura marinara, per catturare l’anima autentica della Basilicata.