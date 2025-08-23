Antonio Franchini vince il Premio Bigiaretti: la premiazione il 27 settembre

L’autore vincitore della undicesima edizione del Premio Bigiaretti è Antonio Franchini con il romanzo Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio)

Il comitato direttivo del Premio Letterario Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti presieduto da Giorgio Nisini, ricevuti i voti della Giuria Scientifica e della Giuria Popolare, si è riunito nella casa di campagna dei due scrittori e ha decretato che l’autore vincitore della undicesima edizione è Antonio Franchini con il romanzo Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio).

A Simona Lo Iacono, con il romanzo Virdimura (Guanda Editore), è andata la menzione speciale della Giuria scientifica. Le altre opere finaliste del Premio sono: Due di Enrico Brizzi (HarperCollins), Certe sere Pablo di Gabriele Pedullà (Einaudi), In trasparenza l’anima di Beatrice Sciarrillo (66thand2nd).

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 27 settembre presso il Palazzo della Cultura “Corrado Alvaro – Libero Bigiaretti”, Vallerano (VT) – Piazza dell’Oratorio, alle ore 16.00.

La Giuria Scientifica del Premio è composta da Giuseppe Antonelli, Sara Benedetti, Carla Carotenuto, Tommaso Giartosio, Alfredo Luzi, Anne-Christine Faitrop-Porta, Fabrizio Ottaviani, Paolo Palma, Sergio Pent, Carlo Picozza, Laura Pugno, Graziella Pulce, Fabio Stassi, Pierluigi Vito.

La Giuria Popolare, presieduta da Paolo Procaccioli, è costituita da rappresentanti di arti, mestieri, imprenditoria, associazioni del territorio e mondo giovanile. I libri sono letti e valutati anche da una Giuria studentesca composta da una selezione di studenti dell’Università della Tuscia e dell’Università di Macerata e da una rappresentanza di studenti appartenenti a diversi Istituti di istruzione secondaria di II grado di Viterbo e provincia, che assegnerà il “Premio Alvaro Bigiaretti Studenti”.

Il Premio è organizzato dal Comune di Vallerano in collaborazione con l’Associazione Culturale “Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti”. Si avvale anche del sostegno di Uil Scuola e Ditta Mizzella e con il patrocinio di Università della Tuscia, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata e del Touring Club Viterbo.

Ulteriori informazioni sul sito www.alvarobigiaretti.it