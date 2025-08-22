Tragedia in Kirghizistan: trovato sul Pik Pobeda il corpo dell’alpinista Luca Sinigaglia

Kirghizistan, alpinista italiano muore mentre cerca di salvare una collega a 6900 metri d’altezza sul Pik Pobeda. Il corpo di Luca Sinigaglia individuato in una grotta

È morto a 6900 metri di altezza sul Pik Pobeda, nel Kirghizistan al confine con la Cina, mentre cercava di mettere in salvo una collega rimasta ferita a una gamba durante una discesa. Il gelo e la fatica sono stati fatali per Luca Sinigaglia, alpinista milanese di 49 anni. L’uomo è deceduto il 15 agosto e sono ancora in corso i tentativi di recupero del corpo, bloccato in una grotta. Finora, le condizioni meteo proibitive hanno reso impossibile farlo.

L’INCIDENTE DELLA COLLEGA RUSSA

Secondo le informazioni arrivate dal Kirghizistan, l’incidente che ha coinvolto Natalia Nagovitsyna, 47 anni, è avvenuto lo scorso 12 agosto. Con lei c’erano il russo Roman Mokrinsky, il tedesco Gunter Siegmund e appunto Sinigaglia. Sono stati tre colleghi a prestare i primi soccorsi, portando alla donna la tenda e un sacco a pelo. Il giorno dopo, Siegmund (poi ricoverato in ospedale) e Sinigaglia, hanno raggiunto nuovamente Natalia per recapitarle acqua, cibo e un fornello. Il forte maltempo ha reso complicate le operazioni e in quelle condizioni estreme, in mezzo a una bufera di neve, Sinigaglia ha cominciato a manifestare i sintomi di un edema cerebrale da alta quota, aggravato da ipotermia e congelamento. Il 49enne ha, così, resistito fino al 15 agosto quando è deceduto.

Sui social il ricordo della sorella: “Luca era speciale con noi ma anche con gli amici. È stato un gesto che gli ha fatto onore e che purtroppo non gli ha permesso di tornare da noi“.

Il 19 agosto un elicottero ha cercato di raggiungere Nagovitsyna, ma senza riuscirci per via del maltempo. L’alpinista era ancora viva. Ora è corsa contro il tempo viste le condizioni meteo e i viveri che cominciano a scarseggiare. Domani – attraverso una spedizione via terra – si tenterà nuovamente un avvicinamento e, qualora fosse possibile, si procederà anche al recupero del corpo di Sinigaglia.

