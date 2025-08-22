“Tora! Tora! Tora!”, un colossal su Pearl Harbor, oggi su Rai Movie: la trama

Il 7 dicembre 1941 i giapponesi bombardano a sorpresa le Hawaii: è il famoso attacco a Pearl Harbor. Venerdì 22 agosto, alle 21.10, Rai Movie trasmette “Tora! Tora! Tora!”

Il 7 dicembre 1941 i giapponesi bombardano a sorpresa le Hawaii: è il famoso attacco a Pearl Harbor. Venerdì 22 agosto, alle 21.10, Rai Movie trasmette “Tora! Tora! Tora!”. Gli Stati Uniti, allo scopo di rinforzare la propria presenza militare nel Pacifico, hanno deciso di trasferire il comando della propria flotta da San Diego alle Hawaii. Il Giappone, fino ad allora non in guerra con l’America, metterà in atto un imponente attacco aereo, prendendo completamente alla sprovvista le forze statunitensi.

Questo colossal (Oscar nel 1971 per gli effetti speciali) spezzò il monopolio su Pearl Harbor, che fino allora spettava all’amatissimo “Da qui all’eternità”. “Tora! Tora! Tora!” non è solo un film di esplosioni e picchiate aeree. Per la prima volta si scelse di raccontare la guerra dal punto di vista di entrambe le nazioni coinvolte, dando profondità e spessore ai giapponesi e sforzandosi di narrare gli errori degli americani, che non riuscirono a prevedere e contrastare l’unico bombardamento avvenuto sul loro territorio, in tutta la storia.

“Tora! Tora! Tora!” (Usa/Giappone 1970) di Richard Fleischer, con Martin Balsam, Jason Robards, So Yamamura, Joseph Cotten