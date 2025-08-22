Tommy Cash torna con un singolo in Italiano e le nonnine di Ostuni ballano

Tommy Cash torna con un singolo in italiano e lo ballano anche le nonnine di Ostuni. Il brano, in uscita oggi, si intitola “OK”

Tommy Cash è tornato. Dopo aver fatto parlare di sé scatenando qualche polemica con la hit “Espresso macchiato”, che ha conquistato il podio dell’Eurovision Song Contest 2025, l’artista estone pubblica il nuovo brano “OK” (Epic / Sony Music), disponibile da oggi in digitale. Il brano, spoilerato sul palco del Red Valley Festival ad Olbia lo scorso 13 agosto, è interamente in italiano. “OK” è una sorta di abbecedario dove ogni lettera dell’alfabeto diventa simbolo di moda e cultura.

E sui social, vestite con completo e cravatta rossa (l’outfit di Tommy Cash all’Eurovision), lo ballano già anche le nonnine di Ostuni, fan della prima ora del 33enne. Le signore dell’associazione Il filo di Arianna, nei mesi scorsi, si sono esibite con entusiasmo sulle note di “Espresso macchiato” diventando un fenomeno virale sui social. La loro performance è arrivata a Tommy Cash che, poi, le ha anche incontrate dal vivo.

Nei giorni scorsi, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, l’artista è andato a Ostuni ed è stato avvistato nuovamente con le nonnine mentre ballavano con il sottofondo musicale di “OK”. Immagini che fanno pensare alla partecipazione delle signore nel videoclip ufficiale. Poi Cash ha cenato con loro degustando le orecchiette con le cime di rapa, orgoglio della Puglia.

Tommy Cash sarà in concerto in Italia il 9 settembre all’Eur Social Park di Roma, il 10 settembre al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina e l’11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

