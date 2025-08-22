Salvati due alpinisti bloccati sul Monte Rosa a 4070 metri. Sono rimasti bloccati sui gemelli del Breithorn per tutta la notte a causa di un problema tecnico

Sono salvi due alpinisti tedeschi che erano rimasti bloccati sui gemelli del Breithorn sul Monte Rosa in Valle d’Aosta. Dopo una notte trascorsa a 4070 metri di altitudine, questa mattina alle 5.30 è arrivato il momento favorevole per il soccorso. Il miglioramento delle condizioni meteo ha, infatti, consentito il recupero da parte del Soccorso Alpino Valdostano in elisoccorso. I due sono, poi, stati portati all’ospedale Parini di Aosta per accertamenti. Le loro condizioni, però, sono buone e non destano preoccupazione.

IERI I PRIMI TENTATIVI DI RECUPERO

Ieri pomeriggio era stato provato un primo tentativo di salvataggio, ma le condizioni meteo avverse e la scarsa visibilità non avevano consentito un avvicinamento in sicurezza. I soccorritori hanno, poi, cercato di avvicinarsi a piedi, senza però avere successo. I due alpinisti si trovavano in una zona pericolosa per i carichi di neve instabile e il conseguente pericolo di valanghe. A bloccarli è stato un problema tecnico: una corda incastrata ha fermato la discesa. Dopo i tentativi di recupero, gli operatori hanno, così, consigliato agli alpinisti di cercare un riparo in attesa di un miglioramento del tempo, poi arrivato questa mattina.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)