“Maximum Risk” con Jean-Claude Van Damme oggi su Rai 4: la trama

Un classico action movie anni ’90 in prima serata su Rai 4: in onda “Maximum Risk” con Jean-Claude Van Damme, la trama

“Maximum Risk”, diretto da Ringo Lam, un classico del cinema action anni ‘90 che unisce spionaggio e arti marziali in un efficace mix che ha fatto scuola, è la proposta di Rai 4 per venerdì 22 agosto alle 21.20. Il poliziotto francese Alain scopre di avere un fratello gemello quando quest’ultimo viene trovato morto. L’uomo lavorava per la mafia russa a New York e, per ricostruire la sua tragica morte e incastrare gli assassini, Alain si reca negli Stati Uniti finendo immediatamente nelle mire di alcuni sicari che lo scambiano per suo fratello. Star del film è Jean-Claude Van Damme e al suo fianco c’è la splendida Natasha Henstridge, che da lì a poco sarebbe emersa come diva del cinema di fantascienza con la saga “Species-Specie mortale” e “Fantasmi da Marte”.