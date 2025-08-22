La Iena Roberta Rei racconta il dramma del suo aborto spontaneo

La giornalista de Le Iene Roberta Rei, nel giorno del suo 40esimo compleanno, condivide con i followers il dramma dell’aborto spontaneo

“È stato il periodo più difficile di sempre. Improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita. E chi se lo immaginava di sentirsi così, neanche ci pensavo io alla maternità“. Inizia così il lungo post di Roberta Rei che, nel giorno del suo quarantesimo compleanno, condivide con i followers il dramma del suo aborto spontaneo.

“IL DOLORE PIÙ GRANDE, QUELLO DEI PIÙ FORTI MAI PROVATI”

La giornalista de Le Iene ripercorre quanto vissuto. “’L’età avanza, ma non ci pensi? E perché?’, quante domande inopportune si fanno. Ho superato i famosi tre mesi, quelli del ‘non dirlo, meglio aspettare’. E invece ai pezzi del mio cuore l’ho detto. Avevo registrato una serie di video della loro reazione che ho cestinato, ma tengo nella mente”, scrive parlando della scoperta inaspettata.

“A quattro mesi inoltrati poi ‘la natura ha scelto per te’ e il dolore più grande. Viscerale, anche quello, dei più forti mai provati. E poi tutto smette di avere senso, ma non sei tu a sceglierlo, è il tuo corpo che piange. Ma nessuno lo capisce”, aggiunge Rei.

L’ATTESA DI ORE IN OSPEDALE: “SIGNORA CI SONO TANTE DONNE CHE STANNO PARTORENDO, IL MEDICO ARRIVERÀ”

In ospedale i momenti più brutti: “Ho visto quello schermo, quell’immagine distesa, come dormiente, non la toglierò più dalla testa. Non avrei dovuto guardare, non avrebbero dovuto farmi guardare. Poi l’attesa di ore in ospedale perché ‘signora ci sono tante donne che stanno partorendo, il medico poi arriverà’. Io ho visto i loro volti felici, ho sentito i pianti di quelle creature che venivano al mondo. Erano dei coltelli che si infilavano nello stomaco. Era necessario? Me lo sono chiesta dopo tornando lucida. No. E non deve esserlo per nessuna donna che va incontro a un aborto. Che lo abbia scelto o meno”.

“HO PENSATO A LUNGO SE RACCONTARLO, MA SE LO FACCIO È PER ABBRACCIARVI TUTTE”: REI A CHI HA VISSUTO LO STESSO DRAMMA

Rei, alla luce di quanto attraversato, si rivolge alle donne che hanno vissuto lo stesso dramma: “Se c’è una cosa che posso dire alle donne a cui succede e che custodiscono in silenzio questo dolore è che dovete abbracciarvi. E dovete chiedere aiuto. Io non ci sono riuscita subito. Se non ci riuscite da sole chiedete aiuto. E a chi vi sta intorno dico abbracciatele sempre. Ci vuole tanto tempo per rimarginare questo tipo di ferite, datevelo questo tempo. Ho avuto la sfortuna di provare delusione da molti a me intorno e l’immensa fortuna di scoprire abbracci inaspettati. I più belli. E ci ho pensato a lungo se raccontarlo, ma se lo faccio è perché voglio abbracciarvi tutte. Spero davvero che il mio abbraccio vi arrivi”.

“OGGI SAREBBERO STATI 7 MESI”

“Oggi sarebbero stati 7 mesi– conclude-. Per me invece sono 40, con enormi consapevolezze in più e un pensiero alle cose belle che sicuro arriveranno. Si può essere fragili, non c’è da nasconderlo, anche questo ho imparato“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)