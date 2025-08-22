In libreria “La piccola caffetteria dei nuovi inizi” di Julie Haworth

Vincitore del premio “miglior esordio romance del 2025”, nelle librerie e online “La piccola caffetteria dei nuovi inizi” di Julie Haworth

Per ritrovarti dovrai solo seguire le impronte di questi gattini Dopo essere stata lasciata dal fidanzato storico durante un viaggio in Asia, Tori torna a Blossom Heath, la piccola cittadina nel Sussex dove è nata e cresciuta, e che le è sempre stata molto stretta. Ha il cuore a pezzi e tutti i suoi sogni le sembrano ormai irrealizzabili. Non le resta allora che infilarsi il grembiule e mettersi dietro al bancone della caffetteria di sua madre, mentre si lecca le ferite e cerca di capire che fare della sua vita. Un giorno come tanti Leo, un vigile del fuoco affascinante, salva il gatto di Tori e poi inizia a corteggiarla, facendole provare emozioni che credeva dimenticate. E così, il cuore spezzato di Tori si ricompone e ricomincia a battere. Circondata da una schiera di teneri mici e dall’amore, Tori si renderà conto che, dopo tanto dolore, forse la felicità è di nuovo a portata di mano ed è più vicina di quanto si aspettasse…