Il film “Era ora” in prima visione stasera su Rai 1: la trama

Una commedia romantica al centro della prima serata di Rai 1: venerdì 22 agosto, alle 21.30, in prima visione “Era ora” di Alessandro Aronadio. Il tempo è il principale nemico di Dante (Edoardo Leo): è costantemente in ritardo, fa fatica a gestire i suoi impegni e a dare il giusto spazio ai suoi affetti più cari, in particolare alla sua fidanzata Alice (Barbara Ronchi).

Il destino lo mette alla prova: dopo aver festeggiato il suo quarantesimo compleanno, il mattino seguente si risveglia esattamente un anno dopo, e così avviene nei giorni successivi. Questi continui sbalzi gli faranno capire come gestire al meglio il suo tempo e quali sono le cose che davvero contano nella sua vita. Nel cast anche Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller.