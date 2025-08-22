A Villapapeete Milano Marittima gli ultimi due super scatenati party della stagione estiva

A Villapapeete Milano Marittima in arrivo gli ultimi due super scatenati party della stagione estiva 2025? Il tema dell’evento di sabato 23 agosto è Offworld

Che succede a Villapapeete Milano Marittima per gli ultimi due super scatenati party della stagione estiva 2025? Il tema dell’evento di sabato 23 agosto è Offworld. In inglese ed in americano, il termine. significa un altro mondo, in senso figurato e letterale. Nei romanzi ed nei libri di fantascienza, un offworld è un altro mondo, un mondo diverso dalla terra in cui potremo vivere in una dimensione parallela …

E in effetti, chi balla a Villapapeete vive un’emozione davvero unica, che fa viaggiare nel tempo e nello spazio. Sabato 23 agosto tutto questo culmina con un evento incredibile, che con scenografie, costumi, coreografie ed ovviamente anche con il sound dei DJ della Papeete Family sa sorprendere chiunque.

E che succede sabato 30 agosto? Va in scena un Closing Party scatenato, sorprendente. Dopo il sound di Bruno Be il 2 agosto, dopo quello di Damante il 9 agosto, dopo VidaLoca il 14 agosto, un classico a Villapapeete per Ferragosto… dopo il ritorno di Credric Gervais, dopo Rivera Boho, dopo il già citato party OffWorld del 23, si chiude alla grande. Con tutti i DJ e i vocalist della Papeete Family in parata. Un evento decisamente da non perdere per chi vuol ballare per l’ultima volta con il sorriso sulle labbra.

Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul…

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open – air serale e notturna aperta solo il sabato notte, dalla primavera all’autunno. Non solo, Papeete Snow e Papeete Club Tour tutto l’anno fanno ballare Après-ski e disco di riferimento, in tutta Italia e non solo. Da oltre vent’anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual… e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ad ogni dettaglio della sua proposta.

Papeete Beach

Terza Traversa 281, Milano Marittima (Ravenna) Italy

Villapapeete

Via Argine destro Savio,15 Savio di Ravenna – Milano Marittima (Ravenna)