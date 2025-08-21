Tragedia sul lavoro nel bolognese: operaio muore a 28 anni schiacciato da un muletto

Stava manovrando un muletto per spostare sacchi di pellet, è finito travolto e schiacciato dal mezzo. Incidente sul lavoro mortale, nella notte, a Marmorta, frazione del Comune bolognese di Molinella. Un operaio di origine pachistana nato nel 1996, regolare in Italia, è morto schiacciato da un muletto poco prima delle 2 mentre era impegnato in un turno notturno nell’azienda in cui lavorava.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco. A quanto si apprende, l’uomo stava manovrando il mezzo per spostare dei sacchi di pellet e sarebbe stato travolto dal muletto a causa, probabilmente, di un freno non inserito. I militari e i funzionari della Medicina del lavoro stanno esaminando gli elementi a disposizione per ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell’incidente.