Stasera su Rai Storia “Gesù. Dentro la storia” per “5000 anni e +”

Giovedì 21 agosto 2025 alle 21:20 su Rai Storia in onda in replica “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” con “Gesù. Dentro la storia”

Un’indagine storica che fornisce una prospettiva diversa della vita di Gesù. Il cristianesimo è la religione con il maggior numero di seguaci in tutto il mondo. Oltre 2 miliardi di persone credono negli insegnamenti dei vangeli canonici. Ma la scienza e la storia possono raccontare una storia diversa? Raccontiamo come le recenti scoperte e le nuove tecnologie possono svelare la vita dell’uomo dietro la religione. Ospite esperto prof.ssa Emanuela Prinzivalli. Conduce Giorgio Zanchini.