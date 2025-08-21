Stasera su Rai 5 il doc “Nino Benvenuti, una leggenda italiana”

Passione, tecnica e dedizione sono i tratti distintivi di Nino Benvenuti, una leggenda dello sport italiano. Lo racconta il doc di Tommaso Cennamo stasera su Rai 5

Passione, tecnica e dedizione sono i tratti distintivi di Nino Benvenuti, una leggenda dello sport italiano. Lo racconta il doc di Tommaso Cennamo “Nino Benvenuti, una leggenda italiana” in onda giovedì 21 agosto alle 21.15 su Rai 5. La storia di un ragazzo che ogni giorno pedalava per chilometri da Isola, piccola cittadina Istriana di pescatori, per raggiungere la mitica Accademia Pugilistica Triestina ed apprendere tutti i segreti della boxe. Il documentario non si limita a ripercorrere la sua storia pugilistica, ma la sua vita ricca di successi e di difficoltà, l’esodo forzato dalla sua Istria, i suoi valori, il senso dell’amicizia verso i suoi avversari, la sua lealtà sportiva, attraverso le testimonianze di amici e sportivi e rari filmati di repertorio degli incontri di pugilato degli anni ’60 e ’70.