Settembre 2025 all’ex Macello di Milano con Vision Open Air

Settembre 2025: dopo la pausa estiva, i pesi massimi del djing tornano all’ex Macello di Milano per una programmazione sotto l’egida di Vision Open Air, il format che da aprile a giugno ha proposto Ilario Alicante, &ME (Keinemusik), Marco Carola e Chris Stussy. A setttembre in cartellone – in ordine cronologico – Laurent Garnier, Jamie Jones, Joseph Capriati, Peggy Gou, PAWSA e Solomun, gli ultimi tre in piena Milano Fashion Week. Di seguito il calendario:

venerdì 5 settembre: Laurent Garnier

sabato 13 settembre: Jamie Jones b2b Joseph Capriati

giovedì 25 settembre: Peggy Gou

venerdì 26 settembre: PAWSA

sabato 27 settembre: Solomun