Settembre 2025 all’ex Macello di Milano con Vision Open Air

Settembre 2025: dopo la pausa estiva, i pesi massimi del djing tornano all’ex Macello di Milano per una programmazione sotto l’egida di Vision Open Air, il format che da aprile a giugno ha proposto Ilario Alicante&ME (Keinemusik), Marco Carola e Chris Stussy. A setttembre in cartellone – in ordine cronologico – Laurent GarnierJamie JonesJoseph CapriatiPeggy GouPAWSA e Solomun, gli ultimi tre in piena Milano Fashion Week. Di seguito il calendario:
venerdì 5 settembreLaurent Garnier
sabato 13 settembreJamie Jones b2b Joseph Capriati 
giovedì 25 settembre: Peggy Gou 
venerdì 26 settembre: PAWSA 
sabato 27 settembre: Solomun 