Santa Croce Camerina: bimbo di due anni sfugge al controllo e annega in piscina

Dramma a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove un bambino di due anni è annegato in una piscina

Dramma a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove un bambino di due anni è annegato in una piscina. La tragedia è avvenuta in una villetta della frazione di Caucana. Sarebbe stato fatale un attimo di distrazione dei familiari.

Il piccolo, originario di Comiso, sfuggendo al controllo dei genitori e dei presenti, sarebbe riuscito a salire da solo sulla scaletta, finendo in acqua. Quando i familiari si sono accorti di quanto accaduto, per il bambino non c’era più nulla da fare.

A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a lungo a rianimarlo. L’incidente sarebbe avvenuto in una piscina fuori terra rimovibile poco prima di mezzogiorno. Sono state avviate delle indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

ANNULLATI TUTTI GLI EVENTI A SANTA CROCE CAMERINA IN SEGNO DI LUTTO

“Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità”, afferma il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, al telefono con la Dire. L’amministrazione comunale ha sospeso tutte le manifestazioni previste dal cartellone degli eventi estivi in segno di rispetto verso la famiglia del bambino.

“Il Comune di Santa Croce Camerina in segno di rispetto e di condivisione del lutto per la tragedia avvenuta a Caucana, con la scomparsa di un bimbo di due anni, ha annullato le serate in programma a Punta Secca“, si legge sulla pagina Facebook del Comune. Inoltre, “il ‘Carnevale Estivo’ si terrà il 28 agosto, invece TeatroMare è rinviato a data da destinarsi”. L’amministrazione comunale, poi, conclude: “Esprimiamo, in questo momento di dolore, le più sentite condoglianze alla famiglia e ci uniamo al cordoglio della comunità comisana“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)