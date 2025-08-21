Per il ciclo “Thriller sotto il sole” stasera su Rai 4 “Influencer – L’isola delle illusioni”: la trama

“Influencer – L’isola delle illusioni”, in onda giovedì 21 agosto alle 21.20 su Rai 4, fa parte del ciclo “Thriller sotto il sole”, dedicato ai film da brivido: la trama

“Influencer – L’isola delle illusioni”, in onda giovedì 21 agosto alle 21.20 su Rai 4, fa parte del ciclo “Thriller sotto il sole”, dedicato ai film da brivido che si svolgono alla luce del sole. Madison è una travel-influencer con milioni di followers che documenta, passo dopo passo, le sue vacanze da sogno. Dietro la facciata glamour mostrata sui social, in realtà la ragazza cela molta malinconia e una grande voglia di poter passare del tempo con il suo fidanzato Ryan, che si trova dall’altra parte del mondo. Quando a Bangkok incontra CW, Madison trova finalmente una coetanea con cui condividere la vacanza ma, dietro l’aspetto amichevole, CW nasconde un terrificante piano.

Scritto e diretto da Kurtis David Harder, “Influencer – L’isola delle illusioni” è perfettamente inserito nella contemporaneità in cui i modelli e gli stili di vita sono dettati dai social network e le nuove star sono gli influencer. Il regista riesce a rappresentare un ambiente in cui molto spesso la vacuità si mescola a una grande solitudine, confezionando una storia di stalking da cardiopalma.