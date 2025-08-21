Operazione “Carri di Gedeone 2”: le truppe di Israele entrano a Gaza City

Gaza City, lsraele tira dritto: partita l’operazione Carri di Gedeone 2. L’esercito israeliano: “In corso le attività per occupare la città”

“Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le fasi iniziali dell’attacco a Gaza City.”: l’annuncio che segna il colpo finale per Gaza City arriva direttamente dal portavoce dell’esercito israeliano, Effie Defrin. Così Tel Aviv va avanti, nonostante le condanne dei leader del mondo, gli scioperi e le maxi manifestazioni di protesta interne.

RICHIAMATI 60.000 RISERVISTI

L’obiettivo dichiarato dell’operazione è quello di sradicare definitivamente Hamas e i suoi militanti che restano presidiati nella città. Solo 24 ore prima, le forze militari israeliane avevano esteso il periodo di servizio a 20.000 riservisti e ne aveva richiamato 60.000 proprio dare avvio “alla fase successiva dell’operazione Gideon’s Chariots”. E ora i carri di Gedeone 2 sono già alla periferia della città principale della Striscia.

IL NYT: “A GAZA E IN CISGIORDANIA ISRAELE SFIDA L’INDIGNAZIONE GLOBALE”

Il New York Times, pubblica l’articolo a firma di Lara Jakes, titolato “Con le mosse in Cisgiordania e Gaza City, Israele sfida l’indignazione globale”: alla notizia dell’avanzamento delle truppe su Gaza City affianca quella dell’approvazione definitiva di Israele ai 3.400 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata. “Entrambi gli sviluppi- spiegano le pagine del quotidiano americano- gettano ulteriori dubbi sulle possibilità di un cessate il fuoco o della creazione di uno stato palestinese”. Non solo: “Gli esperti- prosegue l’articolo della prestigiosa testata internazionale- hanno affermato che le mosse suggeriscono come il Primo Ministro Benjamin Netanyahu si stia piegando alle ideologie degli estremisti della sua coalizione per rimanere al potere, anche a costo di isolare Israele a livello internazionale”.

UN MILIONE DI PALESTINESI SPINTI VERSO SUD

L’occupazione di Gaza City va di pari passo con lo svuotamento della città: i funzionari militari israeliani hanno affermato che delle tende sono state spostate nelle zone sud, per le persone che sarebbero state sfollate. Secondo il piano, le truppe avrebbero circondato la città e permesso alla popolazione di spostarsi verso sud attraverso i posti di blocco installati “per catturare i militanti”. Successivamente, sarebbe stato previsto l’intervento con la forza militare. Sono circa un milione i palestinesi rimasti ammassati a vivere tra le macerie di Gaza City: i militari israeliani li spingeranno verso sud quindi, verso Rafah e i confini egiziani.

IL PROGETTO CHE AFFOSSA DEFINITIVAMENTE LA “PERICOLOSA IDEA” DEI DUE STATI

L’annuncio dell’avvio della fase due dell’operazione Carri di Gedeone arriva all’indomani dell’approvazione definitiva del controverso progetto di Ma’ale Adumim che prevede la costruzione di 3.400 unità abitative nell’area E1 della Cisgiordania. A dare il via libero formale, spiega il quotidiano israeliano “Times of Israel” è stata l’Alta commissione di pianificazione dell’Amministrazione civile, un dipartimento del Ministero della Difesa. Lo stesso quotidiano riporta poi i commenti entusiasti del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich che ha definito “storica” l’approvazione del piano. Non solo, ha descritto il piano di costruzione come un “passo significativo che cancella praticamente l’illusione dei due stati e consolida la presa del popolo ebraico sul cuore della Terra d’Israele”. E ancora, per chiarire la portata dell’iniziativa: “Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan, ma con i fatti- ha evidenziato il ministro di estrema destra- Ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo nella bara di questa pericolosa idea”.

Il piano è stato ovviamente bocciato dall’Autorità Nazionale Palestinese per cui si tratta di “una mossa che divide la Cisgiordania in prigioni”. Lo stesso quotidiano di Tel Aviv riporta la contrarietà di associazioni per i diritti umani e dei paesi europei: “Affermano che la costruzione di un insediamento in quella zona dividerebbe sempre più in due la Cisgiordania centrale, rendendo ancora più precaria la possibilità di un futuro stato palestinese”.

GUTERRES: “VITALE RAGGIUNGERE IL CESSATE IL FUOCO A GAZA, IN CISGIORDANIA È VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”

Sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente interviene infine oggi il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, lanciando l’ennesimo appello: “È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, per evitare la morte e la distruzione di massa che un’operazione militare contro Gaza inevitabilmente causerebbe”, scrive in un post su X. “Allo stesso tempo- prosegue Guterres- la decisione delle autorità israeliane di espandere la costruzione di insediamenti illegali, che dividerebbe la Cisgiordania, deve essere revocata. Qualsiasi costruzione di insediamenti costituisce una violazione del diritto internazionale”.

(photo credit: Idf/X)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)