Navi da crociera: la Disney Destiny è stata varata presso Meyer Werft

La Disney Destiny da 144.000 tonnellate e 4.000 passeggeri, alimentata a GNL, è una nave gemella della Disney Wish and Treasure

La nuova unità Disney Cruise Line è prevista avere il suo viaggio inaugurale il 20 novembre 2025 da Port Everglades, dove si trasferirà, con crociere a partire da quattro e cinque giorni alle Bahamas e nei Caraibi occidentali, compresi gli scali verso una o entrambe le esclusive destinazioni dell’isola Disney, Castaway Cay e Lookout Cay.

In stile Disney, la Destiny ha un tema di design: “Eroi e cattivi”, con i personaggi al centro delle numerose leggende, fiabe e fantasie di Disney, Pixar, Marvel e Parchi Disney. E per la prima volta nella storia della compagnia di crociera, la poppa avrà un supereroe Marvel con Spiderman che decora la parte posteriore della nave.

Il tema degli eroi e dei cattivi sarà integrato nel design dei luoghi pubblici e nell’intrattenimento, inclusa la Grand Hall dove la Disney promette che i loro eroi e cattivi saranno al centro della scena e interagiranno con gli ospiti. Una statua della Pantera Nera dei film Black Panther dei Marvel Studios sarà al centro dello spazio.

Il Walt Disney Theatre, che presenta produzioni originali in stile Broadway, avrà uno spettacolo sviluppato esclusivamente per Destiny: “Disney Hercules”, una rivisitazione del film dei Walt Disney Animation Studios, con protagonisti Ercole, Megara, Ade e altre personalità del loro mondo mitico. Ogni crociera includerà anche esibizioni dal vivo di “Frozen” e “Disney Seas the Adventure”.

Il prossimo appuntamento per Disney Cruise Line è la Disney Adventure che farà scalo a Singapore e un’altra nave che andrà in Giappone con Disney e la Oriental Land Company nel 2029. Inoltre, Disney ha stipulato un contratto per l’entrata in servizio di altre quattro nuove navi tra il 2027 e il 2031.