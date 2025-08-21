Maltempo: perturbazione eccezionale in Toscana, scaricati 109mila fulmini

109.000 fulmini in poche ore, alberi caduti e allegamenti: Vigili del fuoco in azione da Grosseto e a Prato per l’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana

Nelle scorse ore la Toscana “è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. Nubifragi hanno colpito l’Elba e molte zone della nostra regione, da Prato a Grosseto“. Si tratta di “precipitazioni e fenomeni con tempi di ritorno stimati oltre i 50 anni”. Sempre in regione “nelle ultime dodici ore è stata registrata la cifra record di oltre 109.000 fulminazioni”. È quanto ha evidenziato stanotte il governatore, Eugenio Giani, in una comunicazione social sul maltempo. “Un grazie sincero al nostro sistema regionale di Protezione civile e ai tanti volontari e operatori impegnati negli interventi. È fondamentale continuare ad investire nella prevenzione e sicurezza”.

VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE DALLA MAREMMA A PRATO

I Vigili del Fuoco, a Grosseto, sono stati impegnati a Follonica, per allagamenti nelle case, e a Castiglione della Pescaia, dove sono caduti alcuni alberi in strada. I pompieri sono intervenuti anche nel sottopasso di viale Sonnino a Grosseto, allagato, dove un’auto è rimasta bloccata. Un adulto e degli adolescenti al suo interno sono stati quindi estratti in sicurezza. Altro personale è intervenuto tra Grosseto e Marina di Grosseto e nella zona costiera per rimuovere alcuni alberi abbattuti.

I Vigili del Fuoco sono entrati in azione anche a Prato (raddoppiando il personale di turno) per la caduta di alberi o rami, alcuni dei quali sono finiti sui veicoli o sui tetti degli edifici. Alle 8 di stamattina “risultano effettuati 37 interventi, mentre sono 54 le richieste ancora da evadere”.

(photo credit: Antonella Vongher Argentario /Fb)

(video credit: Eugenio Giani /Fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)