In Valle d’Aosta torna anche nel 2025 Vins Extrêmes

La viticoltura eroica torna protagonista in Valle d’Aosta con Vins Extrêmes 2025, il salone internazionale dedicato ai vini prodotti in contesti estremi. La manifestazione si terrà sabato 22 e domenica 23 novembre a Bard (Aosta), dalle 10 alle 18.30 in entrambe le giornate. ??Organizzata dal CERVIM – Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, congiuntamente all’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con la collaborazione della Chambre Valdôtaine e dell’Associazione Forte di Bard, la rassegna nasce nel 2017 per valorizzare le produzioni vitivinicole provenienti da territori eroici, come aree montane, piccole isole, pendii e terrazze, dove la coltivazione della vite richiede impegno costante. ??L’evento si rivolge a professionisti del settore e appassionati, con un ricco programma che include banchi d’assaggio, masterclass, wine talk e incontri tematici. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i produttori presenti e di approfondire temi inerenti al cambiamento climatico, alla biodiversità e alla valorizzazione dei vitigni autoctoni. Sabato 22 novembre si terrà anche la cerimonia di premiazione dei vincitori del Mondial des Vins Extrêmes, l’unico concorso enologico al mondo riservato ai vini eroici. Durante le due giornate sarà inoltre possibile degustare tutte le etichette premiate nell’edizione 2025. ?“Siamo orgogliosi di tornare al Forte di Bard con un evento che rappresenta un punto di riferimento per la viticoltura eroica nazionale e internazionale – dichiara il Presidente del CERVIM Nicola Abbrescia –. Vins Extrêmes è molto più di una rassegna: è un momento di ritrovo e confronto in cui vignaioli, istituzioni ed esperti del settore elaborano una visione comune. Il nostro obiettivo è dare voce a produzioni talvolta di piccole quantità ma profondamente radicate nel territorio, che contribuiscono in modo decisivo a tutelare la biodiversità, il paesaggio e la cultura vitivinicola insulare e montana”.

?Per accedere alla manifestazione è necessario l’acquisto di un calice con la sua pochette, che dà diritto agli assaggi dei vini delle aziende aderenti e dei vincitori del Mondial des Vins Extrêmes. Il costo del biglietto è di 25 euro per la singola giornata e di 40 per entrambi i giorni. Presentando la tessera in corso di validità, i soci AIS, FISAR, ONAV e Slow Food possono usufruire di riduzioni: 20 euro per l’ingresso giornaliero e 35 per le due giornate.