Il film “La caccia” in prima visione stasera su Rai Movie: la trama

Prima visione italiana su Rai Movie, giovedì 21 agosto alle 21.10, con “La caccia”. Quattro figli e un’eredità di mezzo: ognuno di loro ha bisogno di tutti quei soldi. Per risolvere, si organizza una battuta di caccia, proprio come i fratelli facevano da piccoli: chi riesce ad accumulare il bottino più sostanzioso entrerà in possesso della parte maggiore del patrimonio. Ma una volta imbracciati i fucili, c’è chi si disinteressa alla selvaggina.

Esordio di Marco Bocci dietro la macchina da presa: la trama è sostenuta da un ottimo cast di protagonisti: Filippo Nigro, Laura Chiatti, Pietro Sermonti e Paolo Pierobon.