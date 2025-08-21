Gli episodi 6, 7 e 8 di “Un professore 2” stasera su Rai 1 in replica: la trama

Stasera su Rai 1 in onda in replica due episodi della serie “Un professore” intitolati “Thoreau: Un pianeta da salvare”, “Freud: I Padri” e “Kirkegaard: che ci faccio qui?”: la trama
Giovedì 21 agosto 2025 alle 21:30 su Rai 1 in onda in replica la seconda stagione della fiction “Un professore”.
Nell’episodio “Thoreau: Un pianeta da salvare”, il forte caldo spinge Dante a “sfidare” gli studenti. Luna manda foto osé al suo ammiratore che è sempre più insistente. La verità su Nicola fa infuriare Manuel. Dante riceve la diagnosi.
Nell’episodio “Freud: I Padri” sentendosi accerchiata dagli eventi, Anita lascia la villa. Molosso scopre il tradimento della moglie e chiede aiuto a Mimmo. Floriana discute con Virginia della situazione medica di Dante.
Infine nell’episodio “Kirkegaard: che ci faccio qui?” Mimmo assiste ad un episodio di violenza contro la moglie di Molosso. Luna incontra il ragazzo misterioso: è l’inizio di un incubo. Dante tiene lezione sulla violenza di genere.