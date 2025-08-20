Stasera in prima serata su Rai Storia “Illuminate” con “Le sorelle Fontana. Il caso in abito da sera” e l’omaggio a Mimmo Jodice

Mercoledì 20 agosto 2025 alle 21:15 su Rai Storia Euridice Axen intraprende un viaggio inaspettato nella storia d’Italia dagli anni ’30 fino ad oggi con gli occhi delle Sorelle Fontana – Zoe, Micol e Giovanna – tre giovani sarte emiliane che hanno dato vita ad abiti dallo stile unico e dirompente, ambiti e indossati dalle donne più importanti del mondo, lasciando in eredità una visione moderna della moda e della femminilità.

A seguire, Mimmo Jodice nello sguardo di Mario Martone. Un racconto che si dipana attraverso immagini e parole, ricordi e testimonianze del grande fotografo e di artisti, galleriste ed intellettuali di diverse generazioni, che in vario modo sono entrati in contatto con il suo lavoro.