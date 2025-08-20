Stasera su Rai 5 “Noos – Viaggi nella natura”: con Alberto Angela nel Serengeti

I luoghi più affascinanti della Terra, alla scoperta di oasi incontaminate, bellezze naturali e piccole storie poco conosciute. Li racconta Alberto Angela a “Noos – Viaggi nella natura” su Rai 5

I luoghi più affascinanti della Terra, alla scoperta di oasi incontaminate, bellezze naturali e piccole storie poco conosciute. Li racconta Alberto Angela a “Noos – Viaggi nella natura”, in onda da mercoledì 20 agosto alle 21.15 in prima visione su Rai 5.

Si parte dal Serengeti, nell’Africa Orientale. Nel parco è il momento dell’abbondanza e il cibo non manca, ma una serie di eventi inaspettati mette i gruppi di animali l’uno contro l’altro fino al punto di rottura. Kali, una leonessa coraggiosa e madre devota di quattro cuccioli, ha infranto le regole d’oro della vita familiare, concependoli con un leone estraneo al branco. Quando cerca di riportare i cuccioli a casa, il suo tradimento viene smascherato ed è costretta all’esilio. Bakari, un appassionato babbuino maschio, inizia una profonda e gelosa rivalità dopo che la femmina a cui era devoto gli viene sottratta dal nuovo e più aggressivo leader del branco.

Zalika, una giovane iena, perde la madre, la capobranco, in un terrificante attacco da parte di alcuni leoni maschi, e deve assumere la guida della sua famiglia. In qualche modo, deve dimostrarsi pronta per una responsabilità così grande. Tembo, un elefante adolescente, vede messo in discussione il suo posto nella famiglia quando sua madre Nalla, la matriarca del clan, dà alla luce un nuovo cucciolo e sembra metterlo da parte. Bakari tenta di riconquistare il suo amore perduto fino ad un tragico epilogo, mentre Kali trova la salvezza quando ormai disperava. Le emozioni sono alte mentre ognuno dei personaggi lotta per sopravvivere in un mondo in costante cambiamento.