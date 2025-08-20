Stasera su Rai 4 SWAT con il finale di stagione: la trama dei 3 episodi

Si conclude la terza stagione della serie poliziesca “S.W.A.T.” con gli ultimi tre episodi proposti mercoledì 20 agosto alle 21.20 su Rai 4. In “La lista nera”, la squadra cerca un detenuto evaso, spacciatore di metanfetamine, che ha intenzione di uccidere Tan e tutti i membri della task force responsabili del suo arresto sette anni prima.

Nella puntata intitolata “Scacco matto”, la S.W.A.T. insegue una coppia di ladri alla “Bonnie e Clyde”, per recuperare un set di rari pezzi di una scacchiera antica di oltre mille anni e del valore di milioni. Inoltre, Hondo e Darryl rimangono colti di sorpresa quando l’ex ragazza di quest’ultimo si presenta alla loro porta con il figlioletto per farglielo conoscere. Hondo, temendo che questa improvvisa visita possa diminuire ancor di più le possibilità di Darryl di appellarsi ai propri diritti paterni, informa il padre della ragazza, che arriva per riportarla a casa.

Nel capitolo intitolato “El Diablo”, la squadra è alla caccia di acuni trafficanti di droga messicani, capeggiati dal famigerato “El Diablo”, che si sono schiantati con un aereo in un sobborgo di Los Angeles e si sono dispersi.