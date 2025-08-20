Stasera in prima Tv su Rai 3 il film “Sweet Country”: la trama

Discriminazione razziale nell’Australia coloniale: stasera in prima visione Tv su Rai 3 in onda il film “Sweet Country”, ecco la trama

Una storia di violenza e razzismo ambientata nell’Australia del primo Novecento. La racconta il film diretto da Warwick Thornton “Sweet Country”, in onda in prima visione mercoledì 20 agosto alle 22 su Rai 3. Protagonista della vicenda è Sam, un guardiano di bestiame aborigeno, costretto a uccidere un proprietario terriero bianco per salvare la propria vita e quella della moglie.

La storia di Sam, che si deve difendere da un sistema giuridico e da autorità profondamente ostili, diventa una parabola della lotta contro la discriminazione e la schiavitù degli indigeni australiani. Il regista, di origini aborigene, usa il linguaggio del genere western e un’estetica poetica per proporre temi come il razzismo, lo sfruttamento coloniale delle popolazioni autoctone e il loro tentativo di resistenza culturale. Il film ha vinto il Gran premio della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia del 2017 e viene considerato una pietra miliare del cinema indigeno australiano. Nel cast Sam Neill, Bryan Brown, Thomas M. Wright, Matt Day ed Ewen Leslie.