Papa Leone saluta un tifoso romanista: il video diventa virale sul web

Papa Leone saluta un tifoso romanista e diventa virale sul web. Leone XIV era alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in occasione del pranzo con i poveri della Diocesi di Albano

Nei social di oggi bastano pochi secondi per catturare l’attenzione e raccontare una storia. È il caso di un breve video che ha come protagonista il Santo Padre e che è diventato da subito virale.

Leone XIV, ieri, era alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in occasione del pranzo con i poveri della Diocesi di Albano. Un fedele (e tifoso della Roma) gli chiede, al di fuori di ogni formalità, un saluto per il fratello e lui acconsente bonariamente: “Ciao Claudio, forza Roma“.

