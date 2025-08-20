L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La nostra realizzazione personale arriva attraverso i nuovi contatti. Le relazioni sociali si avvalgono della parlantina sciolta e di battute spiritose. Nell’ambiente lavorativo diciamo le cose con il tono giusto e riusciamo così a mettere tutti d’accordo.
Toro
Abbiamo via libera per interventi volti a migliorare il benessere, ma modifichiamo con gradualità l’alimentazione per non provocare squilibri. La nostra concretezza non manca di dare i riscontri sperati. Manteniamo costante la determinazione.
Gemelli
Con Mercurio e Marte che le tengono bordone, la Luna brilla per socievolezza e simpatia. Diamo corso a un’iniziativa divertente con gli amici. Nel campo professionale aspettiamoci buoni risultati. Siamo in uno stato di grazia e riscuotiamo successi.
Cancro
Un buon guadagno si esaurisce in fretta, tra migliorie per la casa e per l’attività. Ma il lavoro si rivela molto produttivo, possiamo ben compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria. Forse non siamo ancora pronti al grande passo.
Leone
La Luna e Mercurio in sestile ci gratificano sul piano personale e in ambito lavorativo. Troviamo il modo di esprimere la creatività e la vena artistica. La mente è lucida e brillante, la volontà forte. Realizziamo le nostre più alte aspirazioni, la strada è spianata.
Vergine
Una buona giornata per chiarire alcune ambiguità nei rapporti di sociali. Per riuscire, facciamolo con leggerezza e con l’opportuna diplomazia. Allarghiamo le maglie del filtro selettivo per le amicizie, diamo un’opportunità a chi è differente da noi.
Bilancia
Fermenti prodotti da una bella novità. Un viaggio, l’arrivo di una notizia ci rendono espansivi. Calamitiamo l’attenzione di persone che contano. Nella nostra attività aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Protezioni miracolose.
Scorpione
Studiamo un piano per cavarci d’impaccio, se dovessimo trovarci ad avere a che fare con coloro che a naso non ci ispirano affatto fiducia. Chiediamo l’appoggio e l’approvazione dei familiari, per un progetto di studio o di aggiornamento.
Sagittario
Dall’amore al lavoro, alle finanze, abbondano regali. Il bello è che arrivano da direzioni inaspettate. La sorpresa aggiunge ai doni maggior valore. Oggi gli altri ci capiscono e noi capiamo loro. Comunichiamo apertamente con i nostri cari e gli amici.
Capricorno
Domenica sonnacchiosa. Imperativo è evitare dispute e rompiscatole, anche a costo di seppellirci in casa per stare da soli, ma in santa pace. Competizione e ambizione? Se non facciamo sconti ai rivali, loro non ce ne faranno. Troviamo un accordo.
Acquario
Una ventata di brio, grazie alla Luna in Gemelli. Grandi privilegiati l’amore e la fantasia. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che ci piace di più.
Pesci
La voglia è di darcela a gambe per schivare i confronti, ma se imbocchiamo la via della fuga, rischiamo di perdere anche delle buone occasioni. Se navighiamo nell’indecisione, possiamo sì chiedere un consiglio, ma l’ultima parola spetta solo a noi.