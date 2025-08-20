Ondata di maltempo al Centro-Nord: a Milano: Lambro a rischio esondazione

Allerta arancione per oggi in Lombardia e Liguria. Maltempo anche in Sicilia: recuperato in un torrente il corpo di Matteo Ciurca, disperso da ieri sera

Dalle prime ore del mattino piogge forti e drastico – ma insperato- calo delle temperature su Milano e dintorni con minime a 22°e massime previste di 27°C., I meteorologi e la protezione civile avevano messo in guardia sull’arrivo di temporali al Nord, disponendo da ieri pomeriggio e per tutta la giornata di oggi, mercoledì 20 agosto, l’allerta arancione su Lombardia e Liguria, e allerta gialla in altre otto regioni.

IL LAMBRO E IL SEVESO OSSERVATI SPECIALI

E così dalle 2 di questa mattina sono caduti quasi 50 mm di pioggia in due ore a Milano e Monza. A dare il “bollettino meteo” aggiornato è direttamente l’assessore alla sicurezza e protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. Non solo: osservato speciale è il fiume Lambro, ad “alto e concreto rischio di allagamento”, sottolinea. Infatti “ha superato i 2.40 metri in via Feltre”, per questo motivo a titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione della comunità Ceas, fa sapere l’assessore, e a Ponte Lambro è stata attivata la chiusura di via Vittorini con le paratie mobili.

Risultano invece meno intense le piogge sul bacino del Seveso, dove ancora la vasca “è pronta ma non è stata ancora attivata”. I livelli idrometrici di entrambi i fiumi restano costantemente monitorati, aggiunge.

PARCHI CHIUSI A MILANO E BERGAMO

Nel frattempo per tutta la giornata di oggi il comune di Milano e quello di Bergamo hanno disposto la chiusura dei parchi delle rispettive città. Palazzo Marino inoltre ha diramato indicazioni rigorose ai cittadini: “Abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre si invita a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Infine è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie”. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano infine è attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

BOMBA D’ACQUA AD ENNA: DUE AUTO IN UN TORRENTE, UN MORTO

Recuperato dai vigili del fuoco il corpo di Matteo CIurca, l’uomo che risultava disperso da ieri sera nel torrente Crisa, a Leonforte, in provincia di Enna. Le operazioni di recupero si sono svolte nell’alveo del fiume. Altre due persone erano state salvate nel pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco, dopo che due auto sono finite nel torrente a causa del maltempo. Le ricerche sono proseguite da ieri sera anche con l’ausilio di un elicottero nelle ore diurne fino al ritrovamento avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. “C’è stata una bomba d’acqua – ha riferito alla stampa locale il sindaco di Leonforte Piero Livolsi– e le tre persone sono state travolte dall’acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell’auto”.

LA VITTIMA, COSA GLI È SUCCESSO

Ciurca, 40 enne di Leonforte, sposato, è stato travolto dalla piena del torrente Crisa mentre percorreva una strada adiacente al’alveo. La sua vettura era stata trascinata nel fiume, che è quasi sempre in secca, durante la bomba d’acqua abbattutasi su contrada Noci a Leonforte.