Manca poco al ritorno a scuola: il calendario scolastico 2025/2026

A settembre si torna a scuola: il calendario scolastico 2025/2026 differente per tutte le regioni, poiché ognuna lo stabilisce autonomamente
Mancano poche settimane all’inizio della scuola, ma l’inizio delle scuole non è uguale per tutte le regioni, perché ognuna stabilisce autonomamente il proprio calendario scolastico. L’anno scolastico 2025/2026 in Italia scatterà ufficialmente tra l’8 e il 16 settembre 2025. La maggior parte delle regioni inizierà le lezioni il 15 settembre 2025.
Ecco quindi una tabella dettagliata su quando riapriranno le scuole.
- 8 settembre 2025 → Provincia Autonoma di Bolzano
- 10 settembre 2025 → Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto
- 11 settembre 2025 → Friuli-Venezia Giulia
- 12 settembre 2025 → Lombardia
- 15 settembre 2025 → Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria
- 16 settembre 2025 → Calabria, Puglia.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)