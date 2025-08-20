L’AI e la medicina, a “Codice: la vita è digitale” stanotte su Rai 1

Casi in cui si rende possibile ciò che fino a ieri era ritenuto impossibile: l’AI e la medicina, a “Codice: la vita è digitale” nella notte su Rai 1

“Health tech”, tre casi che pochi anni fa sarebbero stati definiti “miracoli”: paraplegici che si alzano e camminano, tumori con metastasi che scompaiono, malattie genetiche cancellate dal Dna. L’AI è alla base di questi successi medici, i cui protagonisti saranno ospiti della puntata di “Codice: la vita è digitale”, in onda mercoledì 20 agosto alle 23.50 su Rai 1.

Si vedrà anche come le piattaforme stanno cambiando il servizio del 118, rendendo opportuni interventi tempestivi per ictus e infarti. Barbara Carfagna parlerà poi di medicina narrativa, longevità e menopausa con Cristina Tomasi, medico e influencer. E ancora, diagnostica precoce, idrocolonterapia, medicina predittiva e impiego dell’AI nella conservazione e trasporto degli organi da trapiantare.

La medicina è il settore in cui l’AI sta veramente lavorando per il bene dell’umanità, stravolgendo i paradigmi e rendendo possibile quello che era impossibile fino a ieri.