Il giallo del malore di Sinner: la torta di compleanno, il caldo o un virus tra le ipotesi

La torta di fragole e panna, il caldo, un virus? Il malore di Sinner a Cincinnati resta un mistero. Il campione rassicura i fan: “Mi riposo due giorni e torno”

Dispiaciuto per aver dato una delusione ai fan, ma “ieri non mi sono sentito bene”. Jannik Sinner, a un giorno dal ritiro alla finale dei Cincinnati Open, scrive un messaggio affettuoso per ringraziare tutti i suoi sostenitori: “Il vostro supporto significa tutto il mondo”, scrive sui social, allegando un iconico cuoricino. Non solo, il n.1 al mondo invia le congratulazioni all’avversario vincente, “Carlitos” Alcaraz e al suo team. Poi chiude assicurando che non farà attendere troppo nessuno: “Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro”, assicura.

SALTATO ANCHE IL DOPPIO MISTO

Intanto però spuntano diverse teorie su quello che può aver provocato il ritiro di Sinner nella finale contro Alcaraz, in modo così inaspettato, e la rinuncia del doppio misto. Oggi infatti avrebbe dovuto scendere in campo negli ottavi del milionario doppio misto newyorkese, insieme a Katerina Siniakova, contro la coppia Zverev-Bencic. Intanto, l’azzurro si trova già a New York insieme al suo team, ma si è preso due giorni di riposo per riprendersi.

TRE LE IPOTESI SUL MALORE, ECCO QUALI

Le ipotesi al vaglio degli ‘esperti’ riguardano il caldo, un virus intestinale e persino l’intossicazione alimentare. Il compleanno di Jannik Sinner è stato infatti il 16 agosto e i sospetti- anche di complotto- si concentrano sulla torta di compleanno servita in diretta televisiva all’altoatesino dopo la semifinale- vinta- contro il francese Atmane. Era una torta panna e fragole- dall’aspetto davvero golosa- che il campione ha assaggiato davanti allo schermo e a quanto pare a seguire gli è stato anche offerto un calice per un brindisi. Il giorno dopo, la vigilia dell’incontro, lo stesso Sinner ha raccontato di non essere stato bene, senza entrare nei dettagli, ma la speranza di riprendersi per il match c’era. Invece nulla, già dal primo minuto in campo era evidente che qualcosa non andava per il verso giusto. “Sono sceso in campo solo per i tifosi”, ha detto poi, confermando che non era affatto in forma da un po’.

Le altre due teorie sul malore di Sinner riguardano la sofferenza dovuta al caldo: lo stesso atleta aveva spiegato più volte nei giorni precedenti che le condizioni di gioco erano difficili. E ultima ipotesi è quella del virus: a quanto pare Sinner è entrato in campo con la febbre intorno ai 38.

LA SPERANZA PER GLI US OPEN

Quale che sia il motivo della sua debacle, ormai è andata, e Sinner guarda oltre: a difendere il titolo degli Us Open vinto un anno fa, nonché il suo primato mondiale. Lo spagnolo infatti a Cincinnati ha recuperato punti preziosi in classifica. Giovedì è atteso il sorteggio. Intanto l’interrogativo degli interrogativi è se l’Azzurro si riprenderà in tempo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)