Il film “Palermo – Milano, solo andata” stasera su Rai Movie: la trama

Il film “Palermo – Milano, solo andata” con Raoul Bova e Giancarlo Giannini in onda stasera su Rai Movie: ecco la trama

Sono Raoul Bova e Giancarlo Giannini i protagonisti del film “Palermo – Milano, solo andata” di Claudio Fragasso, in onda mercoledì 20 agosto alle 21.10 su Rai Movie. Un mafioso pentito, che deve testimoniare, è scortato da un gruppo di agenti da Palermo a Milano. Il percorso si rivela rischioso, non mancano i tradimenti e anche i familiari del criminale dovranno essere spostati. Serviranno astuzia e una buona mira. Nel cast anche Ricky Memphis, Romina Mondello, Rosalinda Celentano.