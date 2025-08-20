Funerale Pippo Baudo: dove seguire la cerimonia funebre in Tv, radio o via streaming

Funerale Pippo Baudo: come e quando seguire la cerimonia funebre in Tv, radio o via streaming. Su Rai 1 e Rete 4 la diretta Tv dalle 15,30, approfondimenti fino alle 18,30

La cerimonia funebre ripresa dalle telecamere Rai e delle principali reti nazionali, presenti giornalisti di ogni testata, cariche pubbliche e rappresentanti del mondo della televisione e dello spettacolo: quello che andrà in scena a Militello Val di Catania oggi mercoledì 20 agosto, a partire dalle 15,30 sarà davvero l’ultimo spettacolo di Pippo Baudo.

IN DIRETTA TV, GLI APPROFONDIMENTI FINO ALLE 18,30, LO SPECIALE IN PRIMA SERATA

Il TG1 trasmetterà in diretta le esequie di Pippo Baudo su Rai Uno, mentre già a partire dal mattino RaiNews24 seguirà da Militello in Val di Catania, con ampie dirette fino alle 18.30, l’omaggio al popolare presentatore nella camera ardente e la cerimonia funebre. La giornata dedicata a Pippo Baudo proseguirà su Rai Uno anche in prima serata con lo speciale Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo dedicato ai Festival di Sanremo da lui condotti.

I funerali di Pippo Baudo saranno trasmessi in diretta anche su Rete 4 a partire dalle 15.35 con una puntata speciale di Diario del Giorno, Addio Pippo, e per l’occasione il programma si allungherà fino alle 18.55 prima di cedere la linea al TG4. Anche le edizioni dei telegiornali di casa Rai si collegheranno in diretta da Militello in Val di Catania nel corso della giornata.

IN RADIO E IN STREAMING

La Rai darà ampio spazio all’evento anche su Rai Radio 1 dalle 15.30 alle 18 andrà con lo speciale “Pippo, l’ultimo saluto”, condotto da Miriam Mauti e Marcella Sullo con ospite in studio Federica Gentile. Su “Rainews.it” sarà possibile seguire in diretta streaming i funerali, sempre dalle 15.30 alle 18.10, con la possibilità di avere notizie live sulle esequie con una non-stop testuale e multimediale.

Infine, chi non avrà modo di collegarsi su Rai 1 o su Rete 4 potrà seguire in diretta streaming i funerali di Pippo Baudo su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, o su Mediaset Infinity.

(photo credit: Militello in Val di Catania/gruppo Fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)