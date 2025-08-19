Viaggiare senza l’ansia da bagagli smarriti? La soluzione con Oikyweb

Ogni anno, nel mondo, vengono smarriti circa 36 milioni di bagagli. Come mai? La maggior parte dei problemi si verifica durante i voli con scalo, quando le valigie finiscono, per errore, in aeroporti sbagliati

Nelle prossime settimane, milioni di italiani partiranno per raggiungere i luoghi di villeggiatura, in Italia e all’estero. E con loro partiranno anche milioni di valigie che, però, molto spesso non arrivano a destinazione in tempo o, nel peggiore dei casi, non arrivano mai. Le statistiche, infatti, parlano chiaro: ogni anno, nel mondo, vengono smarriti circa 36 milioni di bagagli (fonte dati Facile.it). Come mai? Secondo l’ultimo report SITA (Società Internazionale di Telecomunicazioni Aeronautiche), la maggior parte dei problemi si verifica durante i voli con scalo, quando le valigie finiscono, per errore, in aeroporti sbagliati, arrivano a destinazione danneggiate o, come abbiamo detto, non arrivano proprio.

Si tratta di un imprevisto spiacevole che può trasformare una vacanza tanto attesa in un momento molto stressante, magari con lunghe file agli sportelli di assistenza o con la necessità di dover riacquistare tutti i beni di prima necessità. Fare un’assicurazione può essere certamente una soluzione per evitare di perdere denaro, ma purtroppo questa non protegge da un eventuale perdita o arrivo in ritardo.

“Ogni anno nel periodo delle partenze estive – precisa Raffaele Ghedini, economista e presidente di Oikyweb, azienda specializzata nella gestione e movimentazione di prodotti grandi e di valore, da oltre 25 anni nel settore dell’home delivery – raccogliamo sempre più spesso testimonianze di persone che sono rimaste senza i propri bagagli perché dispersi chissà dove. Per questo motivo, abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra ventennale esperienza in ambito logistico per offrire una valida ed affidabile alternativa al trasporto tradizionale, proteggendo non solo il valore economico ma anche la serenità delle persone affinché non abbiano sorprese e possano trascorrere le loro vacanze senza l’ansia che lo smarrimento dei bagagli può generare. Grazie al nostro servizio, infatti, è possibile far arrivare ovunque tutto il necessario per trascorrere un periodo in totale relax, facendo quello che si desidera e senza passare il proprio tempo alla ricerca delle proprie valigie”.

Un servizio pensato per chi vuole viaggiare leggero, in tutti i sensi. Che si tratti di famiglie in partenza per le vacanze, professionisti in trasferta, turisti stranieri o strutture ricettive che vogliono offrire un servizio extra ai propri Clienti, Oikyweb assicura ritiro, tracciabilità, trasporto e consegna diretta del bagaglio presso la destinazione finale desiderata, in Italia e all’estero garantendo un servizio su misura e di alto livello. Allo stesso modo, questo tipo di servizio risolve il problema bagaglio anche per i riders e i bikers, che amano viaggiare in moto e in bicicletta, e per i trekkers che si muovono a piedi. Anzi, per questi ultimi il servizio Oikyweb può fare la differenza tra una esperienza estremamente negativa (come quella di chi è a piedi senza le proprie cose) e una vacanza indimenticabile.

Come non rovinarsi la vacanza a causa dei bagagli? Quattro consigli più uno per un viaggio senza stress.

Quando possibile, evitare gli scali: il 47% degli smarrimenti avviene nei voli con scali; se possibile, quindi, optare per voli diretti per ridurre il rischio di errori nella gestione dei bagagli.

Tenere gli oggetti importanti con sé: documenti, farmaci, denaro, prodotti di valore o dispositivi elettronici dovrebbero sempre viaggiare nel bagaglio a mano e mai nella stiva per minimizzare il pericolo di furti.

Etichettare le proprie valigie: apporre sui propri bagagli nomi e contatti ben visibili, in modo da aiutare a identificare rapidamente il proprio e ridurre al minimo la possibilità di scambi.

Fare una foto del contenuto della valigia: in caso di smarrimento, avere un’immagine del contenuto può essere utile per accelerare le pratiche assicurative ed ottenere, se previsti, eventuali rimborsi.

Affidarsi a un partner di spedizione bagagli door-to-door specializzato e di qualità: soluzioni come quelle offerte da Oikyweb permettono di far arrivare le proprie valigie a destinazione evitando il trasporto in aereo, treno, nave o auto e i rischi connessi. Con le soluzioni di tracciamento, è possibile sapere sempre dove si trovano le valigie. È una scelta che permette di ridurre lo stress ed assicura comodità, puntualità e sicurezza.