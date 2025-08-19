Stasera su Rai 4 “Fire Country” tra emergenze e complicati rapporti familiari

Continua la terza stagione della serie “Fire Country” martedì 19 agosto, alle 21.20 in prima visione assoluta su Rai 4: la trama degli episodi di oggi

Continua la terza stagione della serie “Fire Country” martedì 19 agosto, alle 21.20 in prima visione assoluta su Rai 4. Nel primo episodio in onda, Bode collabora con sua zia, la sceriffo Mickey Fox, per indagare sul tentato omicidio del padre di lei, Wes Fox. A seguire, la squadra interviene in un resort sciistico a causa di uno ski lift che funziona male. Intanto Vince tenta di riallacciare i rapporti con suo padre.

Nel terzo e ultimo episodio della serata, una chiamata di routine si trasforma in un’emergenza personale quando uno dei membri di Station 42, durante un incendio, si trova in pericolo e rischia la vita. Nel frattempo, sul gruppo incombono la minaccia del fanatico Finn e la battaglia legale contro la compagnia chimica Oxalta.