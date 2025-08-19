Stasera in Tv su Rai 2 “Squadra speciale Cobra 11” in prima visione assoluta

Martedì 19 agosto, alle 21.05 in prima visione assoluta su Rai 2, torna “Squadra speciale Cobra 11″. La trama della serie action tedesca più venduta all’estero

Martedì 19 agosto, alle 21.05 in prima visione assoluta su Rai 2, torna “Squadra speciale Cobra 11″. La serie action tedesca più venduta all’estero, con protagonisti i due ispettori della polizia autostradale, Semir e Vicky (interpretati daErdogan Atalay e Pia Stutzenstein), diventa un film per la tv inedito: “La cacciatrice”. Semir e Vicky vengono accusati di aver ucciso un procuratore. L’unico modo per salvarsi è scappare, svolgere indagini non autorizzate e trovare le prove della propria innocenza. Ma non saranno soli, ad aiutarli la loro squadra che non ha mai creduto alle accuse mosse ai due colleghi.

La serata prosegue con la serie Squadra speciale Cobra 11, stagione 28, ep.1, “Non è un gioco da ragazzi” in cui Semir e Vicky salvano una bambina coinvolta in un incidente per poi scoprire che la mamma della bimba è stata accoltellata. Le indagini portano i due poliziotti sulle tracce di una truffa ai danni del servizio sanitario nazionale orchestrata in una casa di riposo.